Nella giornata di oggi sono stati sorteggiati i gruppi validi per le qualificazioni all'Europeo del 2024, che si svolgerà in Germania. L'Italia è terminata nel Gruppo C e affronterà Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta. Le gare si disputeranno da marzo a novembre 2023: le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno direttamente per la fase finale, mentre gli ultimi tre posti saranno assegnati nel marzo 2024 attraverso i playoff.

(uefa.com)

