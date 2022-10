Polonia: Zalewski tra i pre-convocati per il Mondiale (FOTO)

Oggi il commissario tecnico della Polonia Czesław Michniewicz è intervenuto in conferenza stampa per annunciare la lista composta da 47 giocatori pre-convocati per il Mondiale in Qatar in scena dal 20 novembre. Nell'elenco è presente anche il laterale giallorosso Nicola Zalewski. La lista definitiva dei convocati verrà annunciata il 10 novembre.

(laczynaspilka.pl)

