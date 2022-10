Olanda: Karsdorp fuori dai 39 preconvocati per il Mondiale

Arriva la lista di 39 giocatori da cui usciranno i rappresentanti dell'Olanda per i prossimi Mondiali, al via tra meno di un mese in Qatar. Una comunicazione che fa sfumare i sogni di Karsdorp, che non compare nella lista degli oranje. Ci sono invece Dumfries, Koopmeiners e De Roon tra i giocatori della Serie A.

L'esterno della Roma, dopo l'infortunio al menisco, era rientrato a disposizione di Mourinho nell'ultima gara con la Sampdoria.

? ??????????? ?????: This is the longlist of 39 players where our final World Cup 2022 squad will be selected from! ?#NothingLikeOranje | @FIFAWorldCup pic.twitter.com/5aGJMDcyVK

— OnsOranje (@OnsOranje) October 21, 2022