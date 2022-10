Mondiali 2022: l'Iran rischia seriamente l'esclusione. Possibile ripescaggio dell'Italia

Ad un mese dall'inizio dei Mondiali in Qatar, che scatteranno il 20 novembre con la sfida inaugurale tra i padroni di casa e l'Ecuador, arriva un'indiscrezione che fa tornare le speranze di una partecipazione dell'Italia. La Fifa, secondo quanto riporta il giornalista Giulio Mola, sta pensando seriamente ad un'esclusione dell'Iran dalla competizione. A quel punto, in qualità di campione d'Europa in carica, gli azzurri potrebbero puntare al ripescaggio.

