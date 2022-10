Mondiale in dubbio per Dybala: lo staff dell'Argentina deciderà solo a novembre

La lesione al retto femorale sinistro pone Paulo Dybala in dubbio per il mondiale. Come fa sapere il giornalista argentino Gaston Edul su twitter, lo saff dell'Argentina lo inserirà nella lista dei preconvocati, ma una decisione definitiva verrà presa soltanto nelle prime due settimane di novembre, dato che i tempi de recupero della Joya vanno dalle 4 alle 6 settimane.

Se confirmó la lesión de Paulo Dybala en el bíceps femoral. Es un desgarro grande.

El cuerpo técnico de la Selección Argentina lo va a meter en la lista previa y decidirá en la segunda semana de noviembre que va a hacer.

La lesión lo deja en duda. Argentina no lo descarta. pic.twitter.com/mfCL4h87RN — Gastón Edul (@gastonedul) October 12, 2022