Italia, Mancini: "Zaniolo? Dipende da lui, mi aspetto tanto per le potenzialità che ha"

RAI DUE - Intervenuto ai microfoni della trasmissione "Atuttocalcio", il ct dell'Italia Roberto Mancini tra i vari argomenti ha parlato anche del giallorosso Nicolò Zaniolo: "Dipenderà da lui, dipende sempre da noi stessi, io ci credevo quando ancora non aveva presenze né in Serie A e neppure in B. Il tempo passa, è un attimo, mi aspetto che faccia tanto per le potenzialità che possiede".