FIFA: i club riceveranno 10 mila dollari al giorno per ciascun calciatore impegnato al Mondiale

La FIFA ha deciso di tutelare i club che avranno i propri calciatori impegnati durante il Mondiale in Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre. Come si legge in una nota ufficiale, verranno distribuiti 209 milioni di dollari alle società di tutto il mondo. La FIFA, infatti, le premierà con 10 mila dollari per ogni giorno in cui ciascun calciatore sarà impegnato nella competizione, compreso anche il periodo della preparazione. Il compenso sarà corrisposto a tutti i club per cui il giocatore ha giocato nei due anni precedenti al Mondiale.

(fifa.com)

