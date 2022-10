Femminile, Italia-Brasile 0-1: Greggi in campo 63 minuti, Giacinti sostituita al 71' da Glionna

L'Italia Femminile cade in casa contro il Brasile. Le Azzurre sono state sconfitte per 0-1 nell'amichevole di prestigio andata in scena questo pomeriggio allo Stadio Luigi Ferraris di Genova: decisiva la rete di Adriana. Due giallorosse sono partite in campo dal primo minuto, ovvero Giada Greggi e Valentina Giacinti: la prima è stata sostituita al minuto 63, mentre la seconda ha abbandonato il terreno di gioco al 71' e al suo posto è entrata Benedetta Glionna, altra calciatrice della Roma.