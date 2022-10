Dybala: membro dello staff medico dell'Argentina a Roma per monitorare le condizioni della Joya

Manca poco più di un mese all'inizio del Mondiale in Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre. L'appuntamento si avvicina e i ct delle varie nazionali stanno ultimando gli ultimi dettagli prima di annunciare i calciatori convocati per la competizione. Secondo quanto riportato dal sito argentino, una parte dello staff medico dell'Albiceleste si trova in Europa per monitorare le condizioni dei giocatori attualmente infortunati. Tra questi c'è anche Paulo Dybala, il quale ha subito una lesione al retto femorale della gamba sinistra durante il match contro il Lecce. L'attenzione sulla Joya è massima, tanto che un membro dello staff dell'Argentina rimarrà a Roma per seguire giorno dopo giorno la riabilitazione del calciatore in vista del Mondiale.

(dobleamarilla.com.ar)

