Mentre prosegue il suo percorso di recupero dopo la lesione al retto femorale, Paulo Dybala sembra più vicino al mondiale in Qatar. Come scrive su twitter il giornalista argentino Gastón Edul, infatti, il giallorosso verrà inserito dal c.t Scaloni nella lista dei 35 pre-convocati che saranno chiamati per la competizione.





Lionel Scaloni va a poner a Paulo Dybala en la lista de 35. pic.twitter.com/J0Y8gcvpmD — Gastón Edul (@gastonedul) October 18, 2022