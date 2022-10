Brasile, emissari del ct Tite allo Stadio Olimpico a Roma-Napoli per osservare Ibanez

Il Mondiale in Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre, si avvicina. Tra pochi giorni i ct delle nazionali dovranno comunicare ufficialmente i convocati per l'attesissima competizione e tra queste vi è anche il Brasile. Secondo quanto riportato dal sito brasiliano, due emissari del commissario tecnico Tite saranno presenti allo Stadio Olimpico per osservare da vicino Roger Ibanez durante Roma-Napoli, che si disputerà domenica 23 ottobre alle ore 20:45. A seguire il centrale giallorosso saranno i membri dello staff verdeoro Cleber Xavier e Bruno Baquete.

(ge.globo.com)

