Argentina, Romero: "Penso che Dybala non ci sarà al Mondiale"

ESPN - Il difensore del Tottenham e dell'Argentina Cristian Romero ha parlato al canale sportivo argentino anche dell'infortunio di Paulo Dybala, che ha riportato una lesione al retto femorale sinistro, in vista del Mondiale in scena in Qatar a novembre. "Messi e Dybala? Sono un po' triste per loro, ma soprattutto per Paulo, che penso non verrà. Non gli ho parlato ma sicuramente deve stare molto male e gli auguro una pronta guarigione - ha detto sul giallorosso -. Da quello che ho visto e parlato con i compagni Di Maria ci sarà. Messi ora sta bene".

"La perdita di Paulo è dura perché è un giocatore importante - ha aggiunto -. Tutti lo conoscono calcisticamente. È una persona positiva nel gruppo, che dà qualità al gioco dell'Argentina anche se non è un titolare. Ma ogni volta che ha giocato ha fatto la differenza".