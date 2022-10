Argentina, Messi: "Dybala ha tempo per recuperare per il Mondiale" (VIDEO)

Intervistato da DIRECTV Sports, Lionel Messi ha parlato del Mondiale in Qatar, soffermandosi anche sulle condizioni di Paulo Dybala. La Joya è al momento ai box a causa di una lesione al retto femorale della gamba sinistra subita nel match contro il Lecce e i tempi di recupero non sembrerebbero essere così brevi. Il calciatore della Roma, infatti, rischia di tornare a giocare per il suo club direttamente nel 2023 e la sua presenza al Mondiale (in programma dal 20 novembre al 18 dicembre) è seriamente in pericolo. Messi, però, si è detto assolutamente fiducioso sia sulla convocazione di Dybala sia su quella di Di Maria, anche lui out per infortunio: "C’è preoccupazione? Sì, soprattutto perché sarà un Mondiale differente, si giocherà in un periodo diverso rispetto al passato. Qualsiasi minima cosa può buttarti fuori, proprio come è capitato a Dybala e Di Maria. Credo però che non bisogna giocare pensando agli infortuni, può essere controproducente. La cosa migliore è lavorare normalmente, giocare come sempre, è il modo migliore. Io credo che ci sarà tempo per recuperare sia Paulo sia Angel".

