Uruguay: Viña tra i 41 pre-convocati per le amichevoli contro Iran e Canada (FOTO)

Nonostante Matias Viña non stia trovando spazio con la Roma in questa stagione (ancora fermo a 0 minuti disputati), il commissario tecnico dell'Uruguay, Diego Alonso, ha deciso di inserire il terzino sinistro giallorosso nella lista dei 41 pre-convocati per le amichevoli in Austria, dove la Celeste sfiderà l'Iran (23 settembre) e il Canada (27 settembre). La preparazione in vista del Mondiale in Qatar continua.

? ?????????? Lista de reservados por @AlonsoDT para la Fecha FIFA de setiembre en Austria. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/ikWCAen8ZG — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 2, 2022