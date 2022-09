Amichevole internazionale per l'Uruguay, che oggi affronterà l'Iran. Partirà dalla panchina il giallorosso Matias Vina. Il ct Alonso gli ha preferito il terzino sinistro del Napoli Mathias Oliveira. Calcio di inizio della sfida, che si giocherà in Austria, previsto per le ore 18:00.