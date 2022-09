Uruguay-Canada: Vina parte dalla panchina (FOTO)

Seconda amichevole per l'Uruguay in questa sosta per le nazionali, l'ultima prima dell'inizio del Mondiale in Qatar. Dopo la sconfitta rimediata contro l'Iran, la Celeste è pronta a riscattarsi e l'avversario odierno è il Canada. Il ct Alonso ha scelto gli undici titolari che inizieranno il match e tra questi non figura Matias Vina. Il terzino sinistro della Roma, infatti, partirà dalla panchina, proprio come accaduto nella partita precedente.

☑️ ?? ???? Así vamos contra Canadá, en el ?́????? ???????? de preparación para ????? ????. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/Nt1VB7tRHp — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 27, 2022