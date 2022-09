Under 20, Italia-Svizzera: Volpato in campo dal 1'

Cristian Volpato scenderà in campo dal primo minuto nella sfida tra Italia Under 20 e Svizzera Under 20. L'amichevole andrà in scena oggi alle 17:30 allo Stadio Franco Ossola di Varese. Il calciatore della Roma sta facendo molto bene, infatti nell'ultimo impegno degli Azzurrini ha messo a segno il gol del momentaneo 0-2 nella vittoria contro il Portogallo (poi terminata 1-2). Con la partita di oggi continua la preparazione dei ragazzi di Carmine Nunziata verso il Mondiale di categoria, che andrà in scena nel 2023 in Indonesia.

Questi gli undici che affronteranno la Svizzera: Sassi; Zanotti, Guarino, Fiumanò, Turicchia, Casolari, Fazzini, Casadei, Terracciano, Volpato, Montevago.