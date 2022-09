U21, Italia-Giappone: Bove in panchina

Dopo il test con l'Inghilterra l'Italia Under 21 sfida in amichevole i pari età del Giappone a Castel di Sangro con fischio d'inizio alle 15.30. Il ct Paolo Nicolato ha scelto gli 11 azzurri che scenderanno dal 1' e nella formazione titolare non figura il centrocampista giallorosso Edoardo Bove, che si accomoda in panchina. La formazione schierata da Nicolato: Caprile; Pirola, Scalvini, Viti; Bellanova, Fagioli, Esposito, Rovella, Udogie; Colombo, Vignato.