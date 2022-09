Spagna: l'ultima di Luis Enrique, walkie-talkie per parlare coi giocatori (VIDEO)

Il ct della Spagna questa volta ha deciso di utilizzare un meccanismo tecnologico innovativo per dare istruzioni ai propri calciatori durante gli allenamenti prima della sfida della sesta giornata della Nations League contro il Portogallo. Il tecnico ha provato nell'ultimo allenamento un 'gadget' tecnologico che lo aiuterà a non lasciare la sua voce (solitamente bistrattata) urlando istruzioni tattiche ai giocatori dal ponteggio che usa per seguire le sessioni di lavoro.

Utilizzando un tradizionale walkie-talkie, l'allenatore spagnolo, dalla sua leggendaria impalcatura, ha dato istruzioni ai giocatori. I calciatori hanno ascoltato gli ordini dell'allenatore attraverso piccoli altoparlanti disposti nella parte posteriore e vicino al collo della pettorina tecnica da allenamento.

Il dispositivo amplifica a distanza gli ordini di Luis Enrique, permettendo all'allenatore di essere letteralmente sopra i giocatori negli esercizi tattici. Per comunicare, i giocatori non devono toccare nulla sul dispositivo, basta ascoltare le parole di Luis Enrique che, poiché è il mittente del messaggio, deve attivare la comunicazione tenendo premuto un pulsante sul walkie mentre parla. Nel video condiviso dall'account Twitter ufficiale della Nazionale spagnola (@sefutbol), si può vedere la modalità di impianto dell'altoparlante ricevente sulla maglia da allenamento di Morata.

Inoltre, nel video stesso, Luis Enrique ha spiegato ai giocatori il nuovo metodo di comunicazione, e in seguito compaiono immagini dell'allenatore che ordina a Koke e Gavi di allenarsi tramite walkie-talkie. "Spero di non gridare troppo perché non sono abituato a parlare a bassa voce con persone lontane", ha commentato ironicamente l'allenatore asturiano all'incontro esplicativo con i giocatori.