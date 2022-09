Portogallo: Rui Patricio tra i convocati per le sfide contro Repubblica Ceca e Spagna (FOTO)

Si avvicina la sosta delle nazionali, e il Portogallo del commissario tecnico Fernando Santos se la vedrà contro Repubblica Ceca e Spagna, gare valide per la Nations League. Tra i convocati lusitani c'è anche il portiere della Roma Rui Patricio, Leao l'altro giocatore a rappresentare la Serie A.

?? ??????????. ?✨ Estes são os convocados para os duelos da Nations League! ?? #VesteABandeira

??? ?????? ????. ?✨ Here's our squad for the Nation League's games! ??#WearTheFlag pic.twitter.com/HY2vKxLegb

— Portugal (@selecaoportugal) September 15, 2022