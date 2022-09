Nazionali: tutti gli impegni degli Under giallorossi

Si fermano i campionati per far spazio agli impegni delle Nazionali. Sono molti gli Under giallorossi che parteciperanno alle sfide delle rispettive selezioni: da Edoardo Bove con l'Italia U21 passando per Volpato fino a Faticanti e Missori che con la Nazionale U19 scenderanno in campo per la prima fase delle qualificazioni al campionato Europeo di categoria. Tutte le sfide che vedranno protagonisti i giocatori della Roma:

Bove: Italia U21-Inghilterra U21 (amichevole) 22 settembre - Italia U21-Giappone U21 (amichevole) 26 settembre.

Volpato: Portagallo U20-Italia U20 (amichevole) 23 settembre - Italia U20-Svezia U20 (amichevole) 27 settembre.

Faticanti, Missori: Italia U19-Estonia U19 (qualificazioni Europeo) 21 settembre - Bosnia ed Erzegovina U19-Italia U19 (qualificazioni Europeo) 24 settembre - Polonia U19-Italia U19 (qualificazioni Europeo) 27 settembre.

Vektal - Italia U19-Estonia U19 (qualificazioni Europeo) 21 settembre - Polonia U19-Estonia U19 (qualificazione Europeo) 24 settembre - Estonia U19-Bosnia ed Erzegovina U19 (qualificazione Europeo) 27 settembre.

Keramitsis - Svizzera U19-Grecia U19 (qualificazione Europeo) 21 settembre - Grecia U19-Andorra U19 (qualificazione Europeo) 24 settembre - Grecia U19-Repubblica Ceca U19 (qualificazione Europeo) 27 settembre.

Graziani, Bolzan - Italia U18-Serbia U18 (doppia sfida in amichevole, 21 e 24 settembre)

Mannini, Marin - Italia U17 per lo stage dal 4 all’8 settembre in vista della prima fase di qualificazione al Campionato Europeo dal 5 all’11 ottobre contro Kosovo, Finlandia e Grecia.

Di Nunzio, Cama - Italia U16-Svizzera U16 (doppia sfida in amichevole, già svolte il 13 e il 15 settembre)

Marcaccini, Modugno, Patitucci - Italia U15-Slovenia U15 (doppio confronto in amichevole, gare già disputate il 13 e il 15)