Va in scena questa sera a Praga la sfida di Nations League tra Repubblica Ceca e Portogallo. Il portiere giallorosso Rui Patricio non è incluso nei titolari e si accomoda in panchina. A difendere la porta portoghese ci sarà Diogo Costa.

All eyes on us. ??⚡ Senhoras e senhores, é este o nosso ?? ??????? para hoje! ? #VesteABandeira

Ladies and gentlemen, this is our ???????? ?? for today! ? #WearTheFlag pic.twitter.com/RYtZDrZlNc

— Portugal (@selecaoportugal) September 24, 2022