Nations League, Portogallo-Spagna: Rui Patricio in panchina (FOTO)

Alle 20:45 andrà in scena l'attesissima sfida tra Portogallo e Spagna, valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Nations League. I lusitani sono al comando del Gruppo 2 della Lega A con 10 punti, seguiti proprio dagli spagnoli, fermi a quota 8. Il ct del Portogallo, Fernando Santos, ha comunicato la formazione ufficiale che scenderà in campo dal primo minuto e in porta ci sarà Diogo Costa. Parte ancora fuori, quindi, l'estremo difensore della Roma Rui Patricio.