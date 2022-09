Nations League, Italia-Inghilterra: Cristante parte titolare, Abraham in panchina (FOTO)

Questa sera, alle 20:45, andrà in scena la super sfida tra Italia e Inghilterra, valida per la quinta giornata della fase a gironi della Nations League. La partita vedrà affrontarsi due calciatori della Roma, ovvero Bryan Cristante e Tammy Abraham. Il centrocampista scenderà in campo dal primo minuto al fianco di Barella e Jorginho, mentre il centravanti partirà dalla panchina (al suo posto giocherà Kane). L'Italia si trova attualmente al terzo posto del Gruppo 3 della Lega A con 5 punti, a -2 dall'Ungheria prima. I Tre Leoni, invece, sono in ultima posizione a quota 2.

Ready to take on Italy! ? pic.twitter.com/W1NSo1oT25 — England (@England) September 23, 2022