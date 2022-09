Nations League, Inghilterra-Germania: ancora panchina per Abraham (FOTO)

Tammy Abraham partirà nuovamente dalla panchina. L'Inghilterra affronterà alle 20:45 la Germania nella sfida valida per l'ultima giornata della fase a gironi della Nations League. I Tre Leoni devono ancora conquistare la prima vittoria in questa edizione della competizione e il ct Southgate, nonostante la retrocessione in Lega B, ha deciso di affidarsi ai titolarissimi: in attacco, quindi, confermato il capitano Harry Kane. Abraham si accomoda, almeno inizialmente, in panchina.