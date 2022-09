Impegno con la Nazionale questa sera anche per Nicola Zalewski. L'esterno classe 2002, nato a Tivoli ma che ha scelto la maglia della Polonia per le sue origini, è stato scelto dal 1' dal ct Michniewicz come esterno di sinistra nel 3-4-3 che ha affrontato, vincendo 1-0, il Galles in trasferta. Zalewski è rimasto in campo per tutta la partita.