Nations League: Far Oer-Turchia 2-1, Celik in campo per tutta la gara

La Turchia sfidava le Isole Far Oer nella 6a partita del Girone C di Nations League. E in campo c'era anche il giallorosso Celik, schierato come terzino destro nel 4-4-2 del tedesco Kuntz, commissario tecnico dei turchi. La partita è finita con la vittoria a sorpresa delle Far Oer, con la Turchia che si era già assicurata matematicamente il primato del girone.