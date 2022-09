Italia: prove di 3-5-2 nella seduta mattutina. Out Tonali, ballottaggio Cristante-Pobega

Seduta di allenamento incentrata su esercitazioni di 3-5-2 e schemi su palla inattiva quella svolta questa mattina a Coverciano dalla Nazionale, in vista della sfida in programma domani sera a San Siro contro l'Inghilterra e valida per la Nations League. Dopo una prima fase dedicata al riscaldamento atletico, via alla seduta con Roberto Mancini che ha dovuto rinunciare a Sandro Tonali, ancora alle prese con un affaticamento muscolare.

Il ct ha diviso la rosa in due gruppi: da una parte difensori e centrocampisti hanno lavorato a coppie su movimenti tattici e situazioni di palla inattiva mentre gli attaccanti hanno effettuato tiri in porta. Come interno di centrocampo a sinistra, ruolo che sembrava dovesse essere destinato a Tonali, sono stati provati Cristante e Pobega mentre la probabile difesa titolare a tre era composta da Toloi, Bonucci e Bastoni, con Di Lorenzo ed Emerson esterni di centrocampo rispettivamente a destra e a sinistra. Il programma della Nazionale italiana prevede nel pomeriggio la partenza per Milano, domattina allenamento di rifinitura ad Interello e la sera la gara a San Siro fra azzurri e Inghilterra.