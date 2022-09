Italia, Mancini: "Spinazzola out perché mi ha detto che non sta benissimo. Pellegrini da valutare tra oggi e domani"

Si fermano i campionati per far spazio agli impegni delle Nazionali. L'Italia affronterà Inghilterra e Ungheria in Nations League e oggi, a Coverciano, il ct azzurro Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa e ha commentato anche le situazioni dei singoli, inclusi i giocatori della Roma - Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini gli unici romanisti convocati -. "Spinazzola mi ha chiamato e mi ha detto che non si sente benissimo, ha bisogno di lavorare due settimane e l'ho lasciato a casa. Gli altri li ho lasciati a casa perché sono due partite, non volevo chiamarne tantissimi. Di bravi ne sono rimasti a casa diversi, ma ho pensato fosse giusto così visto che stanno giocando tante gare - ha detto Mancini -. Verratti non ce la fa, ha preso un colpo. Tonali credo non sia un grande problema, Pellegrini lo valutiamo tra oggi e domani mentre Politano sta abbastanza bene".