Italia, Mancini: “La Nazionale è importante per i giocatori, dovrebbero amarla di più”

Il CT della Nazionale Italiana Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Ungheria. Ha parlato anche di quanto sia importante per un giocatore la Nazionale, sostiene che dovrebbero amarla di più. Queste le sue parole:

“Il problema che hanno tutti i ct durante l’anno è quello di chiamare i giocatori che hanno tanti impegni e tanti viaggi, e magari a volte non sono in buone condizioni. La cosa più importante è aver la voglia di venire in Nazionale, poi noi abbiamo sempre cercato di non creare problemi a nessuno, noi abbiamo sempre fatto il nostro dovere e continueremo a farlo. La cosa importante è che la Nazionale resti una cosa davvero importante per un giocatore, a volte bisognerebbe amarla un po’ di più“.