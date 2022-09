Italia, Immobile: "Zaniolo e Zaccagni out? Non so se siano scelte collegate a quanto successo a giugno"

Dal ritiro di Coverciano, dove gli azzurri preparano le sfide di Nations League con Inghilterra ed Ungheria, l'attaccante della Lazio e dell'Italia Ciro Immobile è intervenuto in conferenza stampa ed ha commentato anche le mancate convocazioni di Zaniolo e Zaccagni. "Credo il mister abbia fatto delle scelte, non so se collegate a quanto successo a giugno. Zaccagni l'ho visto in ritiro e mi disse del problema fisico a giugno... C'era stata un po' di polemica, ma è follia pensare che qualcuno voglia scappare da Coverciano - le sue dichiarazioni -. Ho visto gli occhi di Provedel quando è arrivata la convocazione e mi ha ricordato me quando arrivò la mia prima convocazione".