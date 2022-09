Inghilterra, Kane: "Abraham sta facendo bene con Mourinho"

SKY - Andrà in scena questa sera a San Siro Italia-Inghilterra, sfida di Nations League. L'attaccante inglese del Tottenham Harry Kane ha parlato al canale sportivo anche del giallorosso Tammy Abraham dal ritiro della Nazionale: "La Serie A è un campionato importante con grandi squadre, da quando Abraham è a Roma ne abbiamo parlato un po'. Sta facendo molto bene con José. In Italia c'è Immobile, ma credo che ottimi attaccanti ci siano un po' ovunque. In Premier abbiamo alcuni dei migliori al mondo, ma vale lo stesso anche per la Serie A".