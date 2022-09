FOTO - Italia, visita speciale a Coverciano: Batistuta posa con De Rossi

A Coverciano, nel ritiro azzurro dove l'Italia si prepara per le sfide di Nations League contro Inghilterra e Ungheria, oggi ha fatto visita un ospite speciale. Gabriel Omar Batistuta, ex attaccante tra le altre della Roma con cui ha vinto lo scudetto nel 2001, ha fatto tappa al centro tecnico federale e ha scattato anche alcune foto con il ct Roberto Mancini, con Gianluca Vialli e con Daniele De Rossi, ex capitano della Roma ora nello staff azzurro. Lo mostra su Twitter il profilo della Nazionale: