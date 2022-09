Femminile, Italia-Romania: Bartoli, Giugliano, Greggi e Giacinti in campo dal 1' (FOTO)

L'Italia Femminile scende in campo oggi alle 18.30 contro la Romania, nel match valido per le qualificazioni Mondiali. Le azzurre, al momento, guidano il Girone C con 24 punti e hanno bisogno di vittoria per assicurarsi il primo posto che vale il pass per i Mondiali, in programma nell'estate del 2023. La CT Milena Bartolini, nell'undici iniziale, ha deciso di mandare in campo 4 calciatrici della Roma: si tratta di Bartoli, Giugliano, Greggi e Giacinti.

? Bartoli, Giugliano, Greggi e Giacinti https://t.co/4uUFEde8lM — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) September 6, 2022