Brasile-Ghana: Ibanez parte dalla panchina (FOTO)

Il Brasile di Roger Ibanez è pronto a sfidare il Ghana in amichevole. L'appuntamento è fissato per le 20:30. Il centrale della Roma non esordirà dal primo minuto, infatti il ct Tite ha deciso di mandarlo inizialmente in panchina: in difesa spazio a Telles, Thiago Silva, Marquinhos e Militao. Per il ventitreenne giallorosso si tratta della prima convocazione con la maglia del Brasile.

Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Paquetá e Neymar; Vini Jr, Richarlison e Raphinha. A bola rola às 15h30! Vamos, Brasil!!! pic.twitter.com/rexzGBd9eq — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 23, 2022