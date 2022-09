Argentina, Dybala in tribuna nella vittoria contro l’Honduras. Il ct Scaloni: "Inutile rischiarlo, disponibile dalla prossima"

Solo tribuna per Paulo Dybala con la sua Argentina. Il commissario tecnico della Nazionale argentina, Lionel Scaloni, ha escluso la Joya dalla lista dei convocati per l’amichevole contro l’Honduras, vinto dell’Albiceleste per 3-0. E al termine del match, Scaloni ha parlato proprio del giallorosso: "Ho deciso di non rischiarlo. Viene da un buon periodo ed era inutile rischiare. Penso che per la prossima partita sarà disponibile"