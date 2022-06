Uruguay: Viña titolare nell'amichevole contro gli Usa

Alle 23 italiane scenderà in campo l'Uruguay contro gli Usa per un'amichevole in vista dei prossimi Mondiali in Qatar. Tra gli 11 titolari della Celeste figura anche il romanista Viña, scelto come esterno sinistro nel 3-4-1-2. Tra gli altri della Serie A, ci sono Vecino e Torreira che però inizialmente siederanno in panchina.