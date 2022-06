Nations League, Spagna-Portogallo 1-1: panchina per Rui Patricio

Il trionfo in Conference League, con una finale da protagonista, non è bastata a Rui Patricio per invertire le gerarchie recenti del Portogallo. Nella sfida contro la Spagna di Nations League, terminata 1-1, i guanti da titolare della selezione lusitana sono stati nuovamente affidati a Diogo Costa, estremo difensore del Porto. Il giallorosso, dunque, è rimasto in panchina per tutta la gara.