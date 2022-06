Italia U19: Missori, Faticanti e Volpato convocati per lo stage azzurro

I giallorossi Missori, Faticanti e Volpato figurano nei 27 convocati dal ct dell'Italia Under 19 per lo stage azzurro prima dell'Europeo di categoria. La nota della Figc:

Si avvicina l’Europeo Under 19. Carmine Nunziata ha convocato 27 giocatori per uno stage che si terrà al ‘Villaggio Azzurro’ di Novarello da venerdì 3 a martedì 7 giugno. La gran parte dei convocati è nata nel 2003, salvo 5 giocatori del 2004: i due della Roma, difensore e centrocampista, Filippo Missori e Giacomo Faticanti a cui si aggiungono Riccardo Stivanello, centrale del Bologna, Justin Kumi, mezzala del Sassuolo e Leonardo Cerri, attaccante della Juventus. Per quest’ultimo e per il trequartista del Cagliari, Omar Isaias Delpupo (2005), si tratta della prima convocazione in maglia Azzurra.

Tre giorni dopo, il 10 giugno, gli Azzurrini si rivedranno a Novarello per un pre raduno che anticiperà di pochi giorni la partenza per la Slovacchia (l’Italia alloggerà a Samorin, cittadina a 25 km da Bratislava), giorni in cui il tecnico Azzurro scioglierà le riserve e sceglierà i 20 giocatori che parteciperanno alla rassegna continentale in programma dal 18 giugno al 1° luglio: l’Italia, inserita nel Gruppo A, farà il suo esordio il 18 giugno con la Romania, il 21 se la vedrà con la Slovacchia e il 24 giugno affronterà nell’ultimo match della fase a gironi la Francia. L’accesso alle semifinali è garantito alle prime due classificate dei due gruppi, un obiettivo che, se raggiunto, significherebbe per gli Azzurrini staccare subito il pass (sono 5 i posti riservati all’Europa) per i prossimi Mondiali Under 20 in programma nel 2023 in Indonesia.

L'elenco dei convocati

Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Jacopo Sassi (Atalanta), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Alessandro Circati (Parma), Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Filippo Missori (Roma), Gabriele Mulazzi (Juventus), Edoardo Pieragnolo (Sassuolo), Riccardo Stivanello (Bologna), Riccardo Turicchia (Juventus);

Centrocampisti: Cesare Casadei (Inter), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Omar Isaias Delpupo (Cagliari), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuele Giovane (Atalanta), Justin Kumi (Sassuolo), Filippo Terracciano (Hellas Verona);

Attaccanti: Leonardo Cerri (Juventus), Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Napoli), Tomamso Baldanzi (Empoli), Tommaso Mancini (L.R. Vicenza), Marco Nasti (Milan), Cristian Volpato (Roma).

