Ghana: ecco il gol e l'assist messi a segno da Felix contro il Madagascar (VIDEO)

Una buona prestazione con la maglia del Ghana per Felix Afena-Gyan. Il giovane attaccante giallorosso ieri ha affrontato il Madagascar con la propria nazionale e ha contribuito a due gol su tre nel match finito 3-0 per l'ex Primavera e compagni. Prima un assist e un poi un gol con una zampata su calcio d'angolo. Ecco il video del contributo al match dell'attaccante della Roma, pubblicato dall'account twitter della Confederation of African Football: