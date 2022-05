Portogallo: Rui Patricio convocato per la Nations League

Conclusa la stagione con la Roma contro il Torino in campionato e contro il Feyenoord in finale di Conference League, Rui Patricio sarà impegnato con il Portogallo. Tra i 26 convocati del ct Fernando Santos per gli impegni di Nations League contro Spagna, Svizzera e Repubblica Ceca figura anche il portiere giallorosso. La lista dei convocati:

Portieri Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers FC) e Rui Patricio (AS Roma);

Difensori - Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), David Carmo (SC Braga), Domingos Duarte (Granada CF), Pepe (FC Porto), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);

Centrocampisti - João Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC), João Palhinha (Sporting CP), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Matheus Nunes (Sporting CP), Vítor Ferreira (FC Porto), William Carvalho (Real Betis), Otávio Monteiro (FC Porto);

Attaccanti - Gonçalo Guedes (Valencia), Rafael Leão (AC Milan), Ricardo Horta (SC Braga), Cristiano Ronaldo (Manchester United), André Silva (RB Lipsia) e Diogo Jota (Liverpool FC).

(fpf.pt)

