Nazionali: tutti gli impegni dei 15 giallorossi convocati

Stagione finita o quasi. Non è ancora la parola fine per i giocatori della Roma, almeno per quelli che dopo la Conference League sono stati chiamati dalle rispettive nazionali. Le prossime 3 settimane saranno particolarmente dense di impegni. C'è la Nations League che si aprirà subito con 4 partite, con l'Italia che sarà impegnata contro Inghilterra, Germania e Ungheria oltre che con l'Argentina per la 'finalissima' voluta dalle istituzioni dopo la vittoria degli Europei. Turni di qualificazione alle coppe continentali per gli altri. Darboe (che sarà il primo a scendere in campo domani, test per il suo Gambia negli Emirati Arabi), Felix e Diawara per la Coppa d'Africa, Shomudorov per la Coppa d'Asia.

Il calendario delle partite dei 15 nazionali giallorossi:

Pellegrini, Zaniolo, Spinazzola, Mancini e Cristante: Italia-Argentina (amichevole) mercoledì 1 giugno ore 20.45 - Italia-Germania (Nations League) sabato 4 giugno ore 20.45 - Italia-Ungheria (Nations League) martedì 7 giugno ore 20.45 -Inghilterra-Italia (Nations League) sabato 11 giugno ore 20.45 - Germania-Italia (Nations League) martedì 14 giugno ore 20.45.

Abraham: Ungheria-Inghilterra (Nations League) sabato 4 giugno ore 18 - Germania-Inghilterra (Nations League) martedì 7 giugno ore 20.45 - Inghilterra-Italia (Nations League) sabato 11 giugno ore 20.45 - Inghilterra-Ungheria (Nations League) martedì 14 giugno ore 20.45.

Rui Patricio: Spagna-Portogallo (Nations League) giovedì 2 giugno ore 20.45 - Portogallo-Svizzera (Nations League) domenica 5 giugno ore 20.45 - Portogallo-Repubblica Ceca (Nations League) giovedì 9 giugno ore 20.45 - Svizzera-Portogallo (Nations League) domenica 12 giugno ore 20.45

Zalewski: Polonia-Galles (Nations League) mercoledì 1 giugno ore 18 - Belgio-Polonia (Nations League) mercoledì 8 giugno ore 20.45 - Olanda-Polonia (Nations League) sabato 11 giugno ore 20.45 - Polonia-Belgio (Nations League) martedì 14 giugno ore 20.45

Viña: Messico-Uruguay (amichevole) venerdì 3 giugno ore 02 - Stati Uniti-Uruguay (amichevole) domenica 5 giugno ore 23 - Uruguay-Giamaica (amichevole) sabato 11 giugno ore 22

Kumbulla: Islanda-Albania (Nations League) lunedì 6 giugno ore 20.45 - Albania-Israele (Nations League) venerdì 10 giugno ore 20.45 - Albania-Estonia (amichevole) lunedì 13 giugno ore 18

Felix: Ghana-Madagascar (qual. Coppa D'Africa) mercoledì 1 giugno ore 21 - Repubblica Centrafricana-Ghana (qual. Coppa D'Africa) domenica 5 giugno ore 21 - Giappone-Ghana (Kirin Cup) venerdì 10 giugno ore 11.55 - Ghana-Cile o Tunisia (Kirin Cup) martedì 14 giugno ore 8.15 o 11.55

Diawara: Egitto-Guinea (qual. Coppa d'Africa) giovedì 2 giugno ore 21 - Guinea-Malawi (qual. Coppa d'Africa) lunedì 6 giugno ore 21

Darboe: Emirati Arabi-Gambia (amichevole) domenica 29 maggio ore 14 - Gambia-Sud Sudan (qual. Coppa d'Africa) sabato 4 giugno ore 18 - Rep. Dem. del Congo-Gambia (qual. Coppa d'Africa) mercoledì 8 giugno ore 18

Shomurodov: Uzbekistan-Sri Lanka (qual. Coppa d'Asia) mercoledì 8 giugno ore 17.30 - Maldive-Uzbekistan (qual. Coppa d'Asia) sabato 11 giugno - Uzbekistan-Thailandia (qual. Coppa d'Asia) martedì 14 giugno ore 17.30

Bove: Lussemburgo-Italia U21 (qual. Europeo U21) lunedì 6 giugno ore 18 - Svezia-Italia U21 (qual. Europeo U21) giovedì 9 giugno ore 18 - Italia-Irlanda (qual. Europeo U21) martedì 14 giugno ore 17.30