La super stagione di Abraham continua. L'attaccante giallorosso ha conquistato i tifosi giallorossi a suon di gol, ma non solo. I 27 centri stagionali hanno convinto il tecnico dell'Inghilterra Southgate a convocarlo nuovamente per gli impegni della Nazionale. I Tre Leoni affronteranno a giugno l'Ungheria, la Germania e l'Italia nel gruppo A della fase a giorni della Nations League.

Confirming your #ThreeLions squad for our upcoming #NationsLeague fixtures! ?

— England (@England) May 24, 2022