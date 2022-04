Svizzera-Italia Femminile 0-1: 90' per Bartoli e Linari, in campo anche Giugliano

Importante successo della Nazionale femminile che si avvicina alla qualificazione ai prossimi Mondiali. Dopo il successo largo con la Lituania, le ragazze di Milena Bertolini si ripetono in trasferta con la ben più quotata Svizzera, avversaria diretta per il primo posto del gruppo G. Decide la sfida una rete di Girelli all'82. Tre giocatrici della Roma in campo: match intero per la capitana Elisa Bartoli e per Elena Linari, che assieme a Sara Gama hanno composto la linea difensiva del 3-5-2 schierato dalla Bertolini. In campo anche Manuela Giugliano, ammonita e sostituita al 76' da Rosucci. Solo panchina per le altre giallorosse Greggi, Di Guglielmo, Serturini e Soffia.