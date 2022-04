Italia-Lituania Femminile 7-0: 4 giallorosse in campo, assist per Greggi e Bartoli

La Nazionale Femminile fa un passo avanti verso il Mondiale di categoria. Le azzurre di Milena Bertolini battono 7-0 la Lituania nel match di qualificazione che si è giocata stasera al "Tardini" di Parma grazie alle doppiette di Bergamaschi e Caruso e alle reti di Cernoia, Sabatino e Bonetti. 4 giocatrici della Roma Femminile in campo: titolari dal 1' Manuela Giugliano ed Elena Linari, che dalla ripresa ha fatto coppia al centro della retroguardia azzurra con la capitana giallorossa Elisa Bartoli, subentrata all'intervallo a Gama. Entrata in campo anche Giada Greggi, che ha sostituito Caruso al 69'. Sia Bartoli che Greggi mettono a referto un assist per le ultime due reti dell'Italia, firmate rispettivamente da Bergamaschi (88') e Bonetti (95'). Solo panchina per le altre giallorosse Soffia, Di Guglielmo e Serturini.

Nella classifica del gruppo G l'Italia sale a 21 punti e si prende momentaneamente il primo posto ai danni della Svizzera, a quota 19 ma con una in meno e con lo scontro diretto di martedì prossimo all'orizzonte.