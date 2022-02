Nations League: l'Italia in scena al 'Dall'Ara' contro la Germania, a Cesena con l'Ungheria

La Federcalcio ha annunciato le sedi delle sfide dell'Italia con Germania e Ungheria nella prossima edizione della Nations League. Il comunicato della Figc:

Partirà dalla via Emilia il cammino della Nazionale di Roberto Mancini nella terza edizione della UEFA Nations League. L’Italia farà il suo esordio nel torneo sabato 4 giugno (ore 20.45) contro la Germania allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna per poi ospitare martedì 7 giugno (ore 20.45) l’Ungheria allo stadio ‘Dino Manuzzi’ di Cesena.

Sarà un mese intenso per gli Azzurri, impegnati in 5 gare nell’arco di 15 giorni: il 1° giugno la Nazionale sarà infatti di scena a Londra con l’Argentina nell’inedita sfida tra i Campioni d’Europa in carica e i vincitori dell’ultima Coppa America e, ai match casalinghi con Germania e Ungheria, seguiranno altre due trasferte di Nations League, la prima sabato 11 giugno in Inghilterra, a undici mesi di distanza dalla finale di EURO 2020, e la seconda martedì 14 giugno con la Germania a Mönchengladbach.

L’Italia giocherà per la 23ª volta a Bologna, dove ha collezionato 16 vittorie, 3 pareggi e altrettante sconfitte. Gli Azzurri torneranno al ‘Dall’Ara’ ad un anno esatto dal successo (4-0) nell’amichevole con la Repubblica Ceca, ultimo test prima dell’esordio a EURO 2020. Sono soltanto 3 invece i precedenti a Cesena, con la Nazionale sempre vittoriosa in occasione delle amichevoli disputate con Bulgaria (settembre ’89, 4-0), San Marino (febbraio ’92, 4-0) e Svezia (novembre 2009, 1-0).

Date e sedi delle gare della Nazionale a giugno

1 giugno: Italia-Argentina (Londra)

4 giugno: Italia-Germania (Bologna)

7 giugno: Italia-Ungheria (Cesena)

11 giugno: Inghilterra-Italia (sede da definire)

14 giugno: Germania-Italia (Mönchengladbach)

(figc.it)

