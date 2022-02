Italia U19: Faticanti convocato per l'amichevole con la Turchia

C'è anche Giacomo Faticanti, centrocampista in forza alla Roma Primavera di Alberto De Rossi, nella lista dei 22 giocatori convocati dal ct Nunziata per l'amichevole del 9 febbraio tra l'Italia Under 19 e i pari età della Turchia. Il raduno è fissato per domenica sera a Novarello e la partenza per raggiungere Taranto - sede del match - è prevista il pomeriggio del giorno dopo. Al termine della partita, i giocatori potranno tornare alle rispettive squadre di club. Di seguito l'elenco dei convocati:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Nicolò Bertola (Spezia), Davide Gentile (Fiorentina), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Mulazzi (Juventus), Luigi Palomba (Cagliari), Edoardo Pieragnolo (Sassuolo), Riccardo Stivanello (Bologna), Riccardo Turicchia (Juventus);

Centrocampisti: Nicolò Cavuoti (Cagliari), Giacomo Faticanti (Roma), Samuele Giovane (Atalanta), Luis Hasa (Juventus), Tommaso Maressa (Juventus), Fabio Miretti (Juventus), Filippo Terracciano (Hellas Verona);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Napoli), Tommaso Mancini (Vicenza), Luciano Valente (Groningen), Antonio Vergara (Napoli), Samuele Vignato (Monza).

(figc.it)

VAI AL COMUNICATO