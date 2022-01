Uzbekistan: doppietta di Shomurodov nel test con il Sud Sudan (VIDEO)

Impegno internazionale per Eldor Shomurodov, in ritiro a Dubai con la nazionale dell'Uzbekistan e oggi in campo per un test non ufficiale con la selezione del Sudan del Sud, vinto per 3-0.

In evidenza l'attaccante giallorosso, autore di una doppietta: al 6' ha aperto le marcature con un gol di tacco dopo una respinta corta del portiere avversario, mentre al 29' è andato a segno finalizzando un contropiede con una conclusione precisa sul secondo palo. Shomurodov è rimasto in campo fino al 73', poi il ct Katanec lo ha sostituito. L'attaccante giallorosso potrebbe tornare in campo il prossimo 1 febbraio per la seconda amichevole di questa finestra internazionale con la Nuova Zelanda.