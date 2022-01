Uruguay: Viña tra i 50 pre-convocati per le sfide contro Paraguay e Venezuela (FOTO)

C'è anche il giallorosso Matias Viña nella lista dei 50 giocatori pre-convocati dal commissario tecnico Diego Alonso con l'Uruguay in vista delle gare valide per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. La selezione uruguaiana affronterà il Paraguay e il Venezuela, sfide in programma rispettivamente il 27 gennaio e il 1° febbraio.

? ?????????? Lista de reservados de @AlonsoDT para la próxima doble fecha de Eliminatorias. ??? (27/1)

??? (1/2)#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/Cd0rjSPbnZ — Selección Uruguaya (@Uruguay) January 7, 2022