Paraguay-Uruguay: Viña in panchina (VIDEO)

All'Estadio General Pablo Rojas va in scena Paraguay-Uruguay (fischio d'inizio a mezzanotte, ora italiana), gara valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Matias Viña non figura nella formazione titolare dell'Uruguay scelta dal ct Diego Alonso: il terzino giallorosso inizierà il match dalla panchina.

☑️ ?? ???? Así vamos contra Paraguay, por la ????? ?? de las Eliminatorias para ????? ????. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/12lSG1Y7QC — Selección Uruguaya (@Uruguay) January 27, 2022